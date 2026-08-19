El servicio de tramitación asistida del título de familia numerosa de la Oficina PROP de Elche registra 162 atenciones en dos meses

El proyecto piloto de tramitación asistida del título de familia numerosa puesto en marcha por la Generalitat Valenciana en la Oficina PROP de Elche acumula en menos de dos meses de funcionamiento un total de 162 atenciones.

De ellas, 120 se han tramitado de manera asistida mediante un funcionario público habilitado para presentar electrónicamente la solicitud en nombre de personas que no disponen de certificado digital, medios electrónicos o conocimientos tecnológicos suficientes.

El novedoso servicio se puso en marcha el pasado 9 de junio y los datos desvelados este miércoles por la Generalitat se refieren a atenciones llevadas a cabo hasta el 4 de agosto.

A lo largo de ese periodo, el tiempo medio para la finalización de todo el trámite ha llegado a reducirse a 29 minutos por gestión.

Del total de atenciones, 121 han correspondido a renovaciones del título de familia numerosa y 41 a altas del mismo.

Ese servicio lo han prestado siete funcionarios habilitados de la oficina a lo largo de 39 jornadas de atención.

El director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, ha valorado positivamente los resultados y ha destacado que las cifras “confirman que existe una demanda ciudadana real de este tipo de acompañamiento y que el modelo funciona: dos de cada tres personas atendidas no habrían podido hacer el trámite electrónicamente por su cuenta y, gracias al funcionario habilitado, han podido ejercer sus derechos sin barreras tecnológicas”.

Los resultados obtenidos hasta ahora en Elche van a servir para evaluar realizar un análisis del servicio que permitirá valorar en qué condiciones el modelo puede servir como complemento a la labor de los servicios territoriales de Servicios Sociales en momentos puntuales.

La iniciativa impulsada por el gobierno autonómico en Elche se enmarca en el Plan de Atención a la Ciudadanía 2025-2027 y en el Plan Simplifica 2024-2026, que incluye la reducción de la brecha digital como uno de sus proyectos estratégicos, garantizando que la digitalización de los servicios públicos vaya acompañada de mecanismos de apoyo para que toda la ciudadanía pueda acceder a ellos en igualdad de condiciones.