Seis detenidos acusados de explotar sexualmente a mujeres en dos viviendas de Santa Pola

En Santa Pola la Policía Nacional ha detenido a seis personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres a las que presuntamente obligaban a ejercer la prostitución en dos viviendas del municipio.

Esta operación se desarrolló en marzo, pero las pesquisas no se habían cerrado. La investigación comenzó después de que tres víctimas se fugaran de una de las viviendas. Una de ellas relató a los agentes su retención durante más de tres meses.

La organización publicaba anuncios en los que detallaban buscar una chica “con presencia” para un centro de masajes, algo que no era cierto.

Al mando estaba una mujer colombiana de 44 años y un hombre español de 45, que al parecer sería su pareja y corresponsable de la banda. Los otros cuatro también son colombianos de edades que van desde los 24 a los 46 años, quienes supuestamente se encargaban del traslado y control de las víctimas, porque incluso se realizaban servicios a domicilios particulares de consumidores de prostitución.

Los seis detenidos han sido acusados de trata de seres humanos con la finalidad de explotación sexual, por organización criminal y por un delito contra la salud pública en relación con el tráfico de drogas y la venta ilegal de medicamentos, por el suministro de viagra.

Se estima que por los inmuebles hayan pasado hasta 18 mujeres, aunque solo se halló una chica en el momento de practicar los registros en las viviendas supuestamente usadas como prostíbulos.