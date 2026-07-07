El calor aprieta y deja en Elche, Crevillent y Santa Pola en aviso naranja de la Aemet

La segunda de la ola de calor que atraviesa buena parte del país va a dejar un martes en la comarca del Baix Vinalopó muy soleado, con viento flojo y con aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología en el conjunto del litoral sur de la provincia desde las 12:00 a las 20:00 horas.

Ese aviso naranja advierte de la posibilidad de temperaturas máximas superiores a los 36 grados centígrados.

La previsión meteorológica apunta a que el termómetro puede alcanzar en la jornada de hoy en Elche esos 36 grados, en Crevillent llegar a los 37 y en Santa Pola quedarse en los 32.

Hoy va a hacer más calor que ayer, pero menos que mañana y que el jueves. El viernes comenzará a remitir.

Sanidad e incendios forestales

Dos consecuencias directas del calor son, por un lado, que la Conselleria de Sanidad ha decretado el nivel rojo de riesgo para la salud en el conjunto del litoral sur de la provincia de Alicante, mientras que de otro lado la Conselleria de Emergencias ha activado el Nivel 3 de Preemergencia, que es el máximo, por riesgo de incendios forestales.

Sanidad se recomienda desde beber agua con regularidad a evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, pasando por prestar especial atención a personas mayores, niños de menos de cuatro años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Del mismo modo, se incide en que han de tener especial cuidado frente a las altas temperaturas las personas que trabajan al aire libre.