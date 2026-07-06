Francis Mojica, microbiólogo ilicitano, suma un nuevo premio: la Medalla de Honor de la Red Vives

Francisco Juan Martínez Mojica, natural de Elche, ha sido premiado con la Medalla de Honor de la Red Vives gracias a su descubrimiento de CRISPR, un sistema de inmunidad adquirida que utilizan las bacterias para defenderse de la infección por virus, en un acto celebrado en el anfiteatro de la Universidad de Perpiñán Vía Domitia el pasado viernes.

El profesor ilicitano es catedrático de Microbiología en la Universidad de Alicante y su investigación ha supuesto uno de los mayores avances de la historia reciente de la microbiología a escala mundial.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha sido la encargada de pronunciar la laudatio del ilicitano, quien destacó la revolución científica que ha supuesto la tecnología CRISPR.

Mojica ya había recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destacan algunos de gran reconocimiento mundial como el premio Rey Jaime I en la Investigación Básica, el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento, el premio de la Fundación Lilly de Investigación Biomédica Preclínica, el Plus Alliance a la Innovación Global o el Albany Medical Center Prize in Medicine and Biomedical Research, uno de los más prestigiosos de los Estados Unidos.

Este último galardón supone el máximo premio que otorga la organización Red Vives, que integra 21 instituciones universitarias de la península y otros territorios con vínculos geográficos, históricos, culturales y lingüísticos comunes.