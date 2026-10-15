Schinocca, sobre la oferta de renovación a Germán Valera: "Hay dos partes y no depende únicamente del Elche"

Pedro Schinocca, director general del Elche CF, ha pasado este jueves por los micrófonos de Onda Cero tras el inicio de curso. El cuadro franjiverde se sitúa en puestos de descenso, pero ha experimentado una mejoría en el último mes que invita al optimismo. Ahora afronta dos salidas consecutivas, ante Villareal y Rayo Vallecano. Hasta ahora, los números del equipo ilicitanos son mejores lejos del Martínez Valero.

Sin querer excusarse en él, el director general ha apuntado a "un calendario bastante difícil" como uno de los motivos que explican el flojo inicio de puntuación. "A pesar de los resultados, hemos hecho buenos partidos", ha apuntado Schinocca. El mandatario argentino ha mostrado la confianza que tiene la entidad en la figura de Martín Anselmi y está seguro de que "el equipo va a ir encontrando su mejor versión".

A Pedro Schinocca se le ha preguntado por distintos nombres propios que están en el foco mediático. Uno de ellos es el de Germán Valera. El extremo murciano finaliza contrato en 2027, aunque podría renovar automáticamente si llega a un número mínimo de encuentros disputados. Schinocca ha reconocido que hay una "oferta" encima de la mesa para su renovación y ha añadido que existen "conversaciones".

En verano ya hubo sondeos por la situación del exjugador del Valencia, aunque no se concretó en ninguna oferta. El director general ha afirmado que "el deseo" es que continúe, pero ha dejado claro que "hay dos partes y no depende únicamente del Elche". Pedro Schinocca ha aseverado que la entidad ilicitana "defenderá sus intereses" y se ha mostrado optimista con las opciones de alcanzar un acuerdo.

En el plano de renovaciones. el Elche también está trabajando en 'atar' al canterano Adam Boayar. Finaliza contrato el próximo verano y, tal y como ha avanzado Schinocca, la idea es que se sume a la lista de Ali Houary y Matia Barzic para asegurar el talento del fútbol base.

Sobre las operaciones que ha protagonizado el Elche en los últimos meses, con las salidas de Affengruber y Álvaro Rodríguez, el dirigente argentino ha señalado que "para ser un club grande hay que vender y reinvertir ese dinero". Es la política que lleva el club desde la llegada de Christian Bragarnik y se han ingresado cerca de 120 millones de euros en ventas en poco más de un lustro.

Uno de los jugadores que llegó en verano y aún no ha debutado es Kevin Lomonaco. A priori, el argentino aterrizó con la 'etiqueta' de sustituto de David Affengruber. Ante el Celta de Vigo estuvo en convocatoria, pero se quedó sin minutos. Schinocca lo ha achacado a un proceso de "adaptación" lógico tras fichar desde Argentina. Ha afirmado que está siguiendo un planning especial con la ayuda de nutricionistas o fisioterapeutas.

Sin Festa d'Elx

Por otro lado, el director general del club ha descartado prácticamente la disputa del Festa d'Elx. En verano no se pudo disputar por las "mejoras" en el estadio, mientras que en el último parón por selecciones el césped se estuvo resembrando. "Difícil", ha dicho Schinocca sobre la posibilidad de disputar el clásico trofeo veraniego. Habrá que esperar hasta 2027 para disfrutar del Festa.