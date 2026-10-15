La crónica del tiempo

La inestabilidad meteorológica crece en Elche, Crevillent y Santa Pola

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Nubes en Elche.
Nubes en Elche. | Onda Cero Elche

La de este jueves va a ser una jornada con cielos variables y posibilidad de chubascos débiles ocasionales más probables hacia el litoral.

Las temperaturas van a experimentar pocos cambios y en sus valores máximos se van a situar en los 25 grados centígrados en Elche, Crevillent y Santa Pola.

Los modelos meteorológicos ratifican lo que se esperaba desde principios de la semana: que el fin de semana va a ser inestable con lluvias a partir de la tarde del sábado. Serán unas precipitaciones que apuntan a ser moderadas y persistentes sobre todo durante la noche, madrugada y mañana del domingo.

Además, las temperaturas descenderán de forma notable el último día de la semana

Mañana viernes se un día con alternancia de nubes y claros y sin lluvia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid