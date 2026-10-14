La Bonoloto deja un premio de más de 51.400 euros en el barrio Altabix de Elche

El sorteo de la Bonoloto de este pasado martes ha dejado en Elche un boleto premiado de Segunda Categoría (cinco aciertos más número complementario) que está dotado de 51.470 euros.

El boleto ha sido sellado en la Administración de Lotería número 11, ‘La Imperial’, que están en la calle Jaime Pomares Javaloyes del barrio Altabix.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto ha estado formada por los números 28, 41, 11, 31, 42 y 13. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 0.

De Primera Categoría (seis aciertos) se han registrado dos boletos acertantes, que han sido validados Illes Balears y Santa Cruz de Tenerife.

De Segunda Categoría ha habido tres boletos acertantes. Además de en Elche, existen ganadores en Las Palmas de Gran Canaria y en Zatagoza.