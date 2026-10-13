El aeropuerto Alicante-Elche ronda los 17 millones de viajeros en los primeros nueve meses del año

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ supera en los nueve primeros meses de este año los 16,8 millones de pasajeros y, a fata de tres meses para acabar este año está cerca de alcanzar su récord histórico anual, cifrado en los 19,9 millones de viajeros que se alcanzaron el pasado año.

De continuar con la media mensual de pasajeros actual, al cierre del año superará el hito de los 20 millones de pasajeros en un año.

En septiembre, el aeropuerto de El Altet de Elche ha superado los 2,1 millones de pasajeros, lo que ha supuesto un incremento del 11,5 % respecto a las cifras de ese mismo mes del pasado año.

En el apartado de cifras acumuladas, de enero a septiembre, la cifra de viajeros ha crecido en un 10 % respecto al mismo periodo del pasado año, y en otro 10 % en el volumen de operaciones aeroportuarias gestionadas.

En virtud de los datos ofrecidos este martes por la entidad AENA, el mercado internacional, que continúa siendo mayoritario en el aeropuerto, sigue su senda ascendente y en septiembre creció un 12 %.

Por su parte, el tráfico nacional también se comportó el pasado mes positivamente, creciendo un 7 %.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de septiembre con cerca de 700.000 viajeros; seguido de Alemania (141.000); Países Bajos (119.000); y Polonia (117.000).

En cuanto a los vuelos operados en septiembre, se gestionaron más de 13.100 movimientos, lo que implica un aumento del 12 % respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.