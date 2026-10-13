Monforte del Cid se abre al turismo de proximidad con su segunda Feria Íbero-Romana

Monforte del Cid va ser este fin de semana escenario de la segunda edición de la Feria Íbero-Romana. Va a ser entre el viernes y el domingo.

La cita va a transformar el centro histórico de la localidad con recreaciones, un campamento histórico, artesanía, gastronomía, actividades infantiles, visitas culturales y música.

La feria se desplegará por las calles La Cruz, Ramón y Cajal, la calle Iglesia, la plaza de España y la plaza Bonifacio Amorós.

La programación arrancará el viernes por la tarde con la apertura del campamento y las primeras demostraciones de legionarios romanos y guerreros íberos. También habrá una visita teatralizada denominada ‘Mujeres en la historia. Damas íberas’ y un concierto de música.

Para sábado y domingo también se han programado una visita cultural guiada por el Monforte histórico; demostraciones de legionarios romanos y guerreros íberos, muestras de oficios, juegos infantiles y entrenamiento de gladiadores; así como actuaciones musicales; juegos infantiles, demostraciones artesanales y recreaciones históricas.

El alcalde de Monforte del Cid, Juanjo Hernández, ha destacado que “con esta feria Íbero-Romana buscamos poner en valor Monforte del Cid desde el punto de vista del turismo de proximidad, dando a conocer nuestra historia, nuestra cultura y el patrimonio que nos identifica”. Ha añadido que “es una cita que genera actividad y dinamiza Monforte del Cid durante todo el fin de semana”.

Por otro lado, Carlos Sellés, concejal de Turismo, ha asegurado que la feria Íbero-Romana “es una oportunidad para conocer Monforte del Cid desde un punto de vista turístico”. Para ello, ha añadido, “se han organizado “visitas guiadas e incluso teatralizadas para que la gente conozca la historia que hay detrás de Monforte del Cid, recorra nuestro centro histórico, descubra nuestros principales enclaves y se acerque a nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra identidad”.

“Es una propuesta que une historia, cultura, ocio y turismo y que nos permite mostrar todo lo que Monforte del Cid puede ofrecer al visitante”, ha concluido Sellés.