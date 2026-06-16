SATSE denuncia el deterioro asistencial en el Hospital General Universitario de Elda durante el verano

El Sindicato de Enfermería (SATSE) en la provincia de Alicante ha manifestado su preocupación por la situación asistencial en la que durante la época estival va a atravesar el Hospital General Universitario de Elda y los centros de salud del área sanitaria que encabeza.

SATSE ha denunciado que las decisiones organizativas que ha adoptado la Conselleria de Sanidad están suponiendo “un grave deterioro en la calidad de la asistencia sanitaria y un incremento del riesgo tanto para los pacientes como para los profesionales”.

El sindicato ha criticado “el cierre de camas en el hospital y la reducción de horarios en los centros de Atención Primaria durante las tardes de verano”, que son medidas que, a su juicio, “lejos de responder a una planificación eficiente, implican una merma directa de los servicios ofrecidos a la población” durante los meses estivales.

Desde SATSE se ha puesto el foco en el servicio de Urgencias del Hospital General de Elda, donde, insiste, los profesionales están soportando una doble presión: por un lado, el aumento de la demanda asistencial y, por otro, las condiciones derivadas de las obras que están en ejecución en el centro, que están generando reducción de espacios, ruidos constantes y cambios en la organización interna, dificultando aún más la labor asistencial.

Además, el Sindicato de Enfermería ha denunciado la denegación de permisos parentales y permisos sin sueldo durante el periodo vacacional, argumentada por la falta de personal, lo que supone una vulneración del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal de enfermería.

Ante esta situación, SATSE ha reclamado a la Conselleria de Sanidad el refuerzo inmediato de las plantillas en todos los servicios con aumento de la carga asistencial, con especial atención al área de Urgencias.