Sarabia, sancionado: no se sentará en el banquillo en el Elche-Espanyol

El técnico del Elche, Eder Sarabia, no se sentará este domingo en el banquillo del Martínez Valero. Ha sido sancionado tras ver la quinta tarjeta amarilla en San Mamés, por lo que deberá cumplir partido de sanción. El club franjiverde presentó un recurso para dejar sin efecto la cartulina que le mostraron en Bilbao, pero no ha prosperado.
No será la primera vez que Sarabia se pierda algún encuentro de este curso por sanción. Fue expulsado en El Sadar ante Osasuna y por aquel entonces le cayeron dos partidos. No pudo dirigir al Elche desde el banquillo ni ante el Celta ni frente al Alavés.
La pasada temporada, en Segunda División, también fue sancionado en alguna ocasión. De hecho, también llegó a cumplir ciclo de amonestaciones tras ver cinco amarillas. No dirigió al conjunto ilicitano en Almería. No es habitual ver que un técnico es amonestado en cinco ocasiones durante la temporada.
La RFEF ha confirmado que a Yago de Santiago le caen dos partidos de sanción. Fue expulsado por protestas al colegiado en San Mamés. El extremo gallego se perderá los duelos contra Espanyol y Villarreal.