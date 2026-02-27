Sarabia y el momento del Elche: "La línea no es mala y por ese camino tiene que llegar la victoria"

El técnico del Elche, Eder Sarabia, ha comparecido en sala de prensa en la previa del trascendental partido ante el Espanyol. El equipo ilicitano está inmerso en una muy mala dinámica y no ganar al cuadro catalán le podría hacer caer a puestos de descenso. Los 'pericos' tampoco llegan en un buen momento.

A pesar de la racha negativa de resultados del Elche, Sarabia cree que "la línea no es mala". El bilbaíno ha admitido que a su equipo le costó en San Mamés, pero considera que "por ese camino tiene que llegar la victoria deseada y merecida". De cara al duelo ante el Espanyol, solo contará con las bajas de Héctor Fort y Yago de Santiago.

Eder Sarabia ha admitido que el aspecto mental puede ser determinante en el choque ante el Espanyol. "Ellos hicieron una gran primera vuelta y por eso ahora tienen margen", ha admitido el preparador vasco acerca del conjunto dirigido por Manolo González.

El tema arbitral sigue coleando en el Martínez Valero. En el entorno franjiverde hay un enfado considerable por algunas decisiones que han perjudicado los intereses del Elche. Sarabia ha desvelado que el lunes mantuvo una videollamada de dos horas con Fran Soto, el jefe de los árbitros.

"Hay cosas que nos está costando entender y estábamos preocupados", ha subrayado. En esa larga conversación le transmitió que le gustaría que pudiese haber más diálogo entre todas las partes. Aún así, Sarabia ha hecho autocrítica y ha insistido en que él también comete errores. Por ejemplo, ha admitido que "no tuvo sentido" el percance que protagonizó con Valverde al finalizar el partido en Bilbao.

'Caso Febas'

Aleix Febas es el protagonista del encuentro ante el Espanyol. Este jueves, 'La Grada' y el periodista Matteo Moretto avanzaban un interés del cuadro catalán en el mediocentro ilerdense. Incluso se afirmaba que la negociación estaría encarrilada. Febas finaliza contrato en junio.

Cuestionado por esos rumores, Sarabia ha sido tajante: "Si justo dos días antes de jugar ante el Espanyol sale esto, o alguien quiere desestabilizar o alguien es muy torpe...".