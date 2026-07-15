Santa Pola venera a la Virgen del Carmen con el inicio de sus fiestas

Hoy inician los actos programados en Santa Pola con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen. La ofrenda de flores y la mascletá nocturna darán esta noche el pistoletazo de salida a las actividades en honor a la Patrona de los pescadores. La ofrenda de flores, a las 20:30 horas, será realizada desde la Glorieta del Castillo, mientras que el espectáculo pirotécnico se disparará, a la medianoche, desde la Avenida Fernando Pérez Ojeda.

Los actos principales del tradicional programa festero, preparado por la Cofradía de Pescadores y el Ayuntamiento de Santa Pola, tendrán lugar mañana, coincidiendo con el día festivo local, dedicado a la Virgen del Carmen.

Las actividades comenzarán a las 08:00 horas con el homenaje a los jubilados del mar, que tendrá lugar en la Capilla Virgen del Carmen y en el que se pone en valor a todos los marineros, mayores de 80 años, por su labor a la tradición pesquera. A partir de las 09:00, en la plaza de la Constitución, se celebrará la misa en memoria de todos aquellos que perdieron la vida en el mar.

Por la noche será el turno para la procesión con la imagen de la patrona de los pescadores. Dará comienzo a las 21:00 horas y, como en años anteriores, su recorrido comenzará en la Capilla de la Virgen del Carmen y tendrá como destino final el puerto pesquero.

José Antonio Díez, secretario general de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, ha comentado que “todos los años recibe llamadas de gente que tiene promesa, gente que le gustaría salir en la procesión como costalero llevando la Virgen del Carmen de muchos rincones de España, que no solo son sitios costeros”.

El programa finalizará mañana con un castillo de fuegos artificiales a las 23:30 horas.