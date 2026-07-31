Santa Pola rehabilita el baño en la zona de Gran Playa

Santa Pola ha vuelto a autorizar el baño en la zona de Gran Playa con bandera verde, tras recibir el resultado favorable en la contramuestra de las analíticas que ha realizado la Dirección General del Agua.

Ayer se produjo el cierre provisional en Gran Playa debido a una analítica alterada en la calidad de las aguas de baño.

Por ese motivo, hasta este mediodía, los vecinos del municipio de Santa Pola no han podido acceder a la zona de baño. Sin embargo, sí que han podido seguir paseando y disfrutando de la zona de arena.

Tras la recogida de las contramuestras, cuyos resultados han sido favorables, se ha procedido con la reapertura del baño en la playa, señalizada para los bañistas con el izado de la bandera verde.