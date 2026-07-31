BANDERA VERDE

Santa Pola rehabilita el baño en la zona de Gran Playa

Tras recibir un resultado favorable en la contramuestra se ha procedido con la reapertura del baño en la playa

Noa Paños

Elche |

Zona de Gran Playa en Santa Pola.
Zona de Gran Playa en Santa Pola. | Comunitat Valenciana

Santa Pola ha vuelto a autorizar el baño en la zona de Gran Playa con bandera verde, tras recibir el resultado favorable en la contramuestra de las analíticas que ha realizado la Dirección General del Agua.

Ayer se produjo el cierre provisional en Gran Playa debido a una analítica alterada en la calidad de las aguas de baño.

Por ese motivo, hasta este mediodía, los vecinos del municipio de Santa Pola no han podido acceder a la zona de baño. Sin embargo, sí que han podido seguir paseando y disfrutando de la zona de arena.

Tras la recogida de las contramuestras, cuyos resultados han sido favorables, se ha procedido con la reapertura del baño en la playa, señalizada para los bañistas con el izado de la bandera verde.

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