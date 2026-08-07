Santa Pola recibe cien mil euros de la Generalitat Valenciana para restaurar la torre del reloj

Santa Pola ha recibido de la Generalitat Valenciana cien mil euros para restaurar la torre del reloj. Esta dotación se ha realizado por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, gracias al Plan Restaura, destinado a la recuperación de las construcciones de piedra en seco y para la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural de la Comunidad Valenciana.

Este plan tiene una dotación total de casi cuatro millones de euros y en la resolución de la convocatoria de subvenciones el Ayuntamiento de Santa Pola ha sido dotado de un importe de casi cien mil euros.

Este dinero se va a destinar a la intervención en la torre del reloj del Castillo Fortaleza, que requiere de restauración al haberse detectado el pasado mes de enero problemas en su estructura.

La alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, ha agradecido a la Generalitat Valenciana por valorar la petición realizada y conceder la subvención para restaurar la torre que, en sus palabras, es “todo un símbolo para los santapoleros”. Serrano espera que sea rehabilitado durante los próximos meses para la “completa seguridad de todos los vecinos”.