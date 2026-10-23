Santa Pola adjudica la construcción y explotación de la piscina municipal y la residencia para deportistas.

El pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Pola, reunido en una sesión de carácter extraordinaria, ha aprobado por unanimidad la adjudicación de la construcción y posterior explotación de un complejo con piscina y con residencia para deportistas en la localidad.

El proyecto va a suponer una inversión por parte de la adjudicataria de unos 15,5 millones de euros para la construcción del complejo, además de asumir el coste del mantenimiento de las instalaciones y servicios por un plazo de 40 años de concesión.

Tras esa aprobación se consigue desbloquear uno de los proyectos más demandados por los santapoleros, después de que a principios del año 2009 se paralizaran las obras de construcción de la piscina municipal cuando se encontraban al 82 % de su ejecución, al entrar en concurso de acreedores la empresa que las llevaba a cabo.

Tras un complicado y largo proceso judicial que, finalmente, devolvió al Ayuntamiento de Santa Pola la posesión de la parcela y las instalaciones.

El nuevo centro deportivo estará en la avenida de Albacete. Tendrá piscina cubierta y gimnasio, y adicionalmente se va a construir un centro residencial deportivo con 88 habitaciones dobles, que ayudará al alojamiento de los deportistas que eligen Santa Pola para sus entrenamientos a lo largo de todo el año y las numerosas competiciones que tienen lugar en la villa.

Las cláusulas que el Ayuntamiento incluyó en el pliego de condiciones permitirán el uso público de la piscina municipal y las restantes instalaciones deportivas, permitiendo además su uso por colegios y escuelas de verano, escuela de natación y contará con bonificaciones para colectivos vulnerables.