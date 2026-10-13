Santa Pola acoge la gala final de los premios ‘#TopCreation2026’ en la que participan 35 propuestas artísticas

El Castillo Fortaleza de Santa Pola va a acoger este próximo viernes la celebración de la gala de los Premios Provinciales de la Juventud ‘#TopCreation2026’, con los que la Diputación de Alicante pretende "poner en valor y visibilizar el talento y la creatividad de las nuevas generaciones".

El acto será por la tarde-noche y estará amenizado por distintas actuaciones musicales y de danza.

Los premios provinciales están dotados con 18.000 euros y van a reconocer el talento, la creatividad y la capacidad de iniciativa de nuestros jóvenes.

En esta edición, que es la vigésimo segunda, se han presentado un centenar de proyectos, de los que 35 han sido seleccionados como finalistas en las distintas categorías, que van desde Iniciativa Empresarial al mejor Trabajo Musical (solista y grupo), pasando por Relato Breve, Fotografía Digital y Cortometraje con Móvil, que se ha incorporado este año.

La entrada al evento es gratuita hasta completar el aforo del recinto. Las personas interesadas en asistir pueden recoger su invitación en el Centro Cívico de Santa Pola.

Loreto Serrano, diputada provincial de Juventud, que además es la alcaldesa de Santa Pola, ha subrayado que “desde la Diputación de Alicante, impulsamos un año más estos galardones con los que queremos reconocer el enorme talento, la creatividad y la capacidad de iniciativa de nuestros jóvenes”.

“Los #TopCreation se han consolidado como una plataforma para impulsar sus ideas, acompañarlos en sus primeros pasos y poner en valor el trabajo que realizan en ámbitos tan diversos como la música, la literatura o la fotografía", ha concluido Loreto Serrano.