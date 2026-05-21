Salvador Pérez repite como presidente del Círculo Empresarial de Elche y Comarca

La Asamblea General y Electoral del Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) ha aprobado la candidatura de Salvador Pérez Vázquez como presidente de la entidad, repitiendo en esa responsabilidad durante el un nuevo mandato de cuatro años.

Además, ha ratificado la nueva Junta Directiva de Cedelco que, según ha destacado la entidad en un comunicado, reúne perfiles vinculados a sectores estratégicos como el reciclaje industrial, la construcción, los servicios jurídicos, la consultoría y gestión empresarial, la ingeniería, la logística, la moda, la salud, el comercio, los adhesivos industriales, el empleo y gestión de talento, la comunicación, el sector turístico y el sector viverista.

Entre los integrantes figuran César Nohales Herráiz (Fermín Escolano Triturats S.L); Carmen Sanmartín Mora (Eurolosa); Antonio Gonzálvez Piñera (Bufete Gonzálvez y Albaladejo); Juan Jesús Vicente Amorós (GESEM); Diego García García (Bufete Diego García); Maite Antón Puntes (Grupo Antón Comunicación); Francisco Fuster Selva (AJF Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo); Francisco Palacios Medrano (Franco Vago); José Luis Gómez Calduch (Marbamar); Francisco Agulló Valero (Planta Viva); Marisa Moreno Moreno (Illice Universal Logistic); Esperanza Navarro Pertusa (Gioseppo); Pascual Ros Vidal (Mustang); Lucía Candel Rodríguez (Hort de Nal); Gema Almario Fernández ( Punto Óptico); María Sanz Muñoz (QS Adhesivos); Francisco Ripoll Ripoll (IMED Hospitales); y Guzmán Martínez Griñán (Brandty).

“Con esta configuración, Cedelco refuerza una Junta Directiva que aspira a reflejar mejor el tejido empresarial, incorporar nuevas sensibilidades y consolidar una voz más amplia y equilibrada para el conjunto de sectores que integran la organización”, subraya el comunicado remitido por la entidad que apunta también que “la nueva etapa reafirma el compromiso de trabajar durante los próximos cuatro años desde la representación, la colaboración y la dinamización del tejido empresarial local, con una visión integral basada en la competitividad, la innovación y la proyección territorial, para defender los intereses del empresariado, impulsar la modernización de las empresas y fortalecer la posición de Elche como ciudad económica y de servicios, construyendo una estrategia conjunta, sólida y compartida que contribuya al desarrollo y crecimiento de la comarca”.