Roy Revivo, con molestias, vuelve a Elche

Roy Revivo regresa a Elche antes de tiempo. El lateral izquierdo se ha lesionado con Israel y ya no pudo participar este jueves en el encuentro de Liga de Naciones de su selección ante Kosovo. Vuelve a tierras ilicitanas tras jugar ante Austria e Irlanda. Está a la espera de conocer el alcance de unas molestias que no revisten gravedad.

Revivo es pieza clave para su selección. A Israel no le está yendo bien en este parón por compromisos internacionales. Caía ante Austria e Irlanda y no pasaba del empate en casa ante Kosovo. Todavía tienen un encuentro de Liga de Naciones por disputar en los próximos días. Será en Irlanda.

El Elche jugará el próximo domingo 11 de octubre contra el Celta. Revivo es titular para Martín Anselmi y espera poder contar con el israelí. Además, será un encuentro muy especial para Roy. Su padre, Haim, hizo historia en el Celta en la década de los 90. Al ahora jugador franjiverde se le vinculó hace un tiempo con la entidad celeste.

Adam, sin minutos

El canterano Adam Boayar se quedó sin minutos en el encuentro de Marruecos sub-23 ante Mali. Estuvo en el banquillo y no participó en el amistoso de su selección. Aún tiene otra oportunidad en el choque ante Tanzania. El hispano-marroquí aún no ha debutado este curso, puesto que los problemas físicos le lastraron durante la pretemporada.

El otro jugador del Elche afectado por el 'virus FIFA' es Lucas Cepeda. El chileno fue expulsado en el amistoso del pasado fin de semana ante Canadá y, por tanto, no pudo participar en el duelo ante Estados Unidos. A Chile aún le queda un amistoso, por lo que Cepeda será el último franjiverde en volver.