Resultados del fin de semana para los equipos de Elche y comarca

FÚTBOL
PRIMERA RFEF
UE CORNELLÀ 1-1 CD ELDENSE
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 CF GANDÍA
ELCHE ILICITANO 2-1 ATLÉTICO LEVANTE
PREFERENTE
NOVELDA UNIÓN 1-1 REDOVÁN
BENFERRI 0-1 VILLENA
LA NUCÍA 'B' 3-0 ELDENSE 'B'
CFI ALICANTE 2-1 SANTA POLA
CALLOSA DEPORTIVA 2-0 NOVELDA
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-0 UD ILICITANA
LIGA NACIONAL
PATACONA 2-1 INTANGCO
ALZIRA 'B' 1-2 KELME
PRIMERA FEMENINA
ELCHE 2-1 LA RAMBLA
FÚTBOL SALA
SEGUNDA B MASCULINA
NUEVA ELDA 3-4 CE ESCOLA PIA
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
COSTA DEL SOL MÁLAGA 26-28 -CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE 23-22 LEVANTE MARNI
AGUSTINOS 27-25 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
HISPANITAS BM PETRER 19-30 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'
VOLEIBOL
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 1-3 CV CUENCA
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO 82-66 IFACH CALPE
UPB GANDÍA 80-50 JORGE JUAN NOVELDA
PRIMERA AUTONÓMICA
DENIA BÀSQUET 75-67 ELCHE BASKET CLUB
MUTUA LEVANTE NB ALCOI 60-41 CB ILICITANO 'B'
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 17-5 CW MARBELLA
SEGUNDA MASCULINA
DESCANSA EL CW ELX