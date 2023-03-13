11 Y 12 DE MARZO

Resultados del fin de semana para los equipos de Elche y comarca

El CBM Elche logra una victoria trascendental en la pista del Málaga tras el parón

Onda Cero Elche

Elche | 13.03.2023 15:13

FÚTBOL

PRIMERA RFEF

UE CORNELLÀ 1-1 CD ELDENSE

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 1-1 CF GANDÍA

ELCHE ILICITANO 2-1 ATLÉTICO LEVANTE

PREFERENTE

NOVELDA UNIÓN 1-1 REDOVÁN

BENFERRI 0-1 VILLENA

LA NUCÍA 'B' 3-0 ELDENSE 'B'

CFI ALICANTE 2-1 SANTA POLA

CALLOSA DEPORTIVA 2-0 NOVELDA

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-0 UD ILICITANA

LIGA NACIONAL

PATACONA 2-1 INTANGCO

ALZIRA 'B' 1-2 KELME

PRIMERA FEMENINA

ELCHE 2-1 LA RAMBLA

FÚTBOL SALA

SEGUNDA B MASCULINA

NUEVA ELDA 3-4 CE ESCOLA PIA

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

COSTA DEL SOL MÁLAGA 26-28 -CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE 23-22 LEVANTE MARNI

AGUSTINOS 27-25 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

HISPANITAS BM PETRER 19-30 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'

VOLEIBOL

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 1-3 CV CUENCA

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO 82-66 IFACH CALPE

UPB GANDÍA 80-50 JORGE JUAN NOVELDA

PRIMERA AUTONÓMICA

DENIA BÀSQUET 75-67 ELCHE BASKET CLUB

MUTUA LEVANTE NB ALCOI 60-41 CB ILICITANO 'B'

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 17-5 CW MARBELLA

SEGUNDA MASCULINA

DESCANSA EL CW ELX

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