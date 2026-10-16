La crónica del tiempo

El fin de semana lega a Elche, Crevillent y Santa Pola con descenso del termómetro y lluvias a partir de la tarde del sábado

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Mapa de previsión meteorológica de la Aemet.
Mapa de previsión meteorológica de la Aemet. | Aemet

Por delante una jornada de viernes con nubosidad variable, más abundante por la tarde, temperaturas sin cambios y suaves brisas marinas.

En Elche y Crevillent se va a rondar temperaturas máximas de 26 grados centígrados y en Santa Pola 25.

La situación cambia el fin de semana.

Este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología va a activar un aviso amarillo a partir de mediodía y hasta las 08:00 horas del domingo por posibilidad de lluvias tormentosas que podrían acumular 30 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora y 80 en doce horas.

La previsión para el fin de semana es de chubascos tormentosos a partir de la tarde mañana sábado que se extenderán durante la madrugada y gran parte del domingo, cuando podrían ser persistentes y puntualmente fuertes.

Las temperaturas van a tender al descenso, especialmente el domingo.

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