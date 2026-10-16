Investigadores del Hospital General de Elche y de la UMH asocian un subtipo del virus del papiloma humano con el cáncer anal

Investigadores de la Fundación Fisabio vinculados a la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General Universitario de Elche, junto a especialistas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Infecciosas han identificado la asociación en personas con VIH entre un subtipo del virus del papiloma humano concreto (VPH68a) y las lesiones anales de alto grado, consideradas precursoras del cáncer anal.

El trabajo ha analizado a 200 personas con VIH. De ellas, el 28,5 % presentan ese subtipo del virus del papiloma humano y tenían alteraciones en una citología anal.

Los resultados han mostrado que el virus del papiloma humano descrito ha sido el más frecuente en la población que ha participado en la investigación.

Los resultados de la investigación llevada a cabo, que se puede consultar dando clic aquí, plantean la conveniencia de incorporar la identificación del subtipo de virus analizado en las estrategias de cribado del cáncer anal en poblaciones de mayor riesgo.

Además, abren la puerta a que el nuevo subtipo del virus del papiloma humano descrito pueda también ser objeto de incorporar en las vacunas contra la enfermedad.