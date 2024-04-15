Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 8-0 SILLA
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-2 SONEJA
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 1-2 OLIMPIC
SANTA POLA 1-0 CALLOSA DEPORTIVA
CREVILLENTE DEPORTIVO 3-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 2-1 ATLÉTICO MADRILEÑO
ALBORAYA 1-0 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B' 3-1 INTER SAN JOSÉ VALENCIA
INTANGCO 3-1 CASTELLÓN
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 2-0 CÁCERES
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL
MISLATA 31-26 ATTICGO CBM ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 84-83 AD INFANTE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN MONTJUIC 12-7 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
WATERPOLO MÁLAGA 11-9 CW ELX