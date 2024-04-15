13 y 14 de abril

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Elche Ilicitano asciende a Segunda RFEF y el Elche Juvenil logra imponerse al Atlético Madrileño

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 15.04.2024 13:00

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó
Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó | Elche CF

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 8-0 SILLA

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-2 SONEJA

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 1-2 OLIMPIC

SANTA POLA 1-0 CALLOSA DEPORTIVA

CREVILLENTE DEPORTIVO 3-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 2-1 ATLÉTICO MADRILEÑO

ALBORAYA 1-0 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B' 3-1 INTER SAN JOSÉ VALENCIA

INTANGCO 3-1 CASTELLÓN

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 2-0 CÁCERES

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL

MISLATA 31-26 ATTICGO CBM ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 84-83 AD INFANTE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN MONTJUIC 12-7 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

WATERPOLO MÁLAGA 11-9 CW ELX

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