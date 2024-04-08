6 y 7 de abril

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Elche CF Ilicitano suma un empate en El Clariano que le deja a las puertas del ascenso a Segunda RFEF; el equipo femenino del Club Waterpolo Elx gana al Leioa y asegura la permanencia

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 08.04.2024 10:54

La afición del Club Waterpolo Elx, en el Esperanza Lag
La afición del Club Waterpolo Elx, en el Esperanza Lag | Club Waterpolo Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

CASTELLÓN 'B' 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

ONTINYENT 1-1 ELCHE ILICITANO

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2-0 SANTA POLA

CD THADER 3-1 ELDENSE 'B'

LA NUCIA 'B' 0-3 CREVILLENTE DEPORTIVO

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME 2-0 CARTAGENA

VILLARREAL 3-1 ELCHE

LIGA NACIONAL JUVENIL

ALBORAYA 'B' 2-0 INTANGCO

CANERT 1-0 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CD GETAFE FEMENINO 2-0 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 27-26 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'

BALONCESTO

LIGA EBA

MOLINA BASKET 76-73 CBI ELCHE (penúltimo partido de la temporada)

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 17-15 LEIOA (permanencia matemática)

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 8-9 COLEGIO BRAINS

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