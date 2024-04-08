Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
CASTELLÓN 'B' 0-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
ONTINYENT 1-1 ELCHE ILICITANO
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2-0 SANTA POLA
CD THADER 3-1 ELDENSE 'B'
LA NUCIA 'B' 0-3 CREVILLENTE DEPORTIVO
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME 2-0 CARTAGENA
VILLARREAL 3-1 ELCHE
LIGA NACIONAL JUVENIL
ALBORAYA 'B' 2-0 INTANGCO
CANERT 1-0 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CD GETAFE FEMENINO 2-0 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 27-26 FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B'
BALONCESTO
LIGA EBA
MOLINA BASKET 76-73 CBI ELCHE (penúltimo partido de la temporada)
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 17-15 LEIOA (permanencia matemática)
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 8-9 COLEGIO BRAINS