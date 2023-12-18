16 y 17 de diciembre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Elche Ilicitano sigue con su paso triunfal, con 11 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado; el Elche Juvenil se clasifica para la fase final de la Copa del Rey por segundo año seguido

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 18.12.2023 11:54

El Elche Ilicitano sigue con paso triunfal en Tercera Federación
El Elche Ilicitano sigue con paso triunfal en Tercera Federación | Elche CF

FÚTBOL

TERCERA RFEF

RODA 0-2 ELCHE ILICITANO

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA

HÉRCULES 'B' 1-1 SANTA POLA

DÉNIA 1-3 CREVILLENTE DEPORTIVO

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 3-0 ALZIRA

ALBACETE BALOMPIÉ 0-2 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

CASTELLÓN 2-2 ELCHE 'B'

ALDAIA 1-0 INTANGCO

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 31-30 ATTICGO CBM ELCHE

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CV MELILLA 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-0 CVP CARTAGENA

BALONCESTO

LIGA EBA

CBI ELCHE 86-50 MOLINA BASKET

SEGUNDA DIVISIÓN

CHURRIANA INCLUSIVO 57-44 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CN VALLIRANA 11-10 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CN CIUDAD DE ALCORCÓN 11-8 CW ELX

XII SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA

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