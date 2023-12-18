Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
RODA 0-2 ELCHE ILICITANO
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 TAVERNES DE LA VALLDIGNA
HÉRCULES 'B' 1-1 SANTA POLA
DÉNIA 1-3 CREVILLENTE DEPORTIVO
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 3-0 ALZIRA
ALBACETE BALOMPIÉ 0-2 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
CASTELLÓN 2-2 ELCHE 'B'
ALDAIA 1-0 INTANGCO
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 31-30 ATTICGO CBM ELCHE
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CV MELILLA 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-0 CVP CARTAGENA
BALONCESTO
LIGA EBA
CBI ELCHE 86-50 MOLINA BASKET
SEGUNDA DIVISIÓN
CHURRIANA INCLUSIVO 57-44 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CN VALLIRANA 11-10 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CN CIUDAD DE ALCORCÓN 11-8 CW ELX
XII SUBIDA AL RACÓ DE LA MORERA