Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
TERCERA RFEF
SILLA 0-2 ELCHE ILICITANO
CD SONEJA 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-1 BENIDORM
SANTA POLA 1-2 CREVILLENTE DEPORTIVO
DIVISIÓN HONOR
ATLÉTICO MADRILEÑO 0-3 ELCHE
KELME 1-0 ALBORAYA
LIGA NACIONAL
INTANGCO 2-2 VILLARREAL 'B'
EL ELCHE 'B'-LEVANTE 'B' SE JUGARÁ EL MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CÁCERES ATLÉTICO 0-2 ELCHE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B' 28-30 ATTICGO CBM ELCHE
VOLEIBOL
SUPERLIGA
CV MANACOR 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 3-2 NOU ART TORREDEMBARRA
BALONCESTO
LIGA EBA
UPB GANDÍA 81-72 CBI ELCHE
SEGUNDA DIVISIÓN BALONCESTO SILLA DE RUEDAS
BAHÍA CÁDIZ 61-38 CBSR ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 13-14 WATERPOLO IRUÑA
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 12-10 GODELLA
VII CARRERA DE AMACMEC CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, CON MÁS DE OCHO MIL DORSALES VENDIDOS