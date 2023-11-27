25 y 26 de noviembre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y las comarcas del Vinalopó

Pleno de victorias de los equipos más representativos del Elche CF, con triunfos de la primera plantilla, femenino, filial y juvenil

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 27.11.2023 19:39

El Elche CF Femenino ganó en el campo del Cáceres Atlético | Elche CF Femenino

FÚTBOL

TERCERA RFEF

SILLA 0-2 ELCHE ILICITANO

CD SONEJA 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-1 BENIDORM

SANTA POLA 1-2 CREVILLENTE DEPORTIVO

DIVISIÓN HONOR

ATLÉTICO MADRILEÑO 0-3 ELCHE

KELME 1-0 ALBORAYA

LIGA NACIONAL

INTANGCO 2-2 VILLARREAL 'B'

EL ELCHE 'B'-LEVANTE 'B' SE JUGARÁ EL MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CÁCERES ATLÉTICO 0-2 ELCHE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO 'B' 28-30 ATTICGO CBM ELCHE

VOLEIBOL

SUPERLIGA

CV MANACOR 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 3-2 NOU ART TORREDEMBARRA

BALONCESTO

LIGA EBA

UPB GANDÍA 81-72 CBI ELCHE

SEGUNDA DIVISIÓN BALONCESTO SILLA DE RUEDAS

BAHÍA CÁDIZ 61-38 CBSR ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 13-14 WATERPOLO IRUÑA

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 12-10 GODELLA

VII CARRERA DE AMACMEC CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, CON MÁS DE OCHO MIL DORSALES VENDIDOS

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