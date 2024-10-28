Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
UE CORNELLÀ 1-1 ILICITANO
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-0 UD CASTELLONENSE
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 0-3 DENIA, SÁBADO, 16 HORAS
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 3-1 CD OLÍMPIC
DIVISIÓN HONOR
CASTELLÓN 0-4 ELCHE
KELME 3-2 CARTAGENA
LIGA NACIONAL
LEVANTE 'B' 3-1 ELCHE 'B'
PATERNA 3-1 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 4-1 COSTA ADEJE TENERIFE
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
LIMOBEL BM POZUELO DE CALATRAVA 27-25 ATTICGO CBM ELCHE
AGRINGENIA ASOCIACION ABARANERA 24-24 BM ELDA CEE
HISPANITAS BM PETRER 33-24 CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEI VILLENA PETRER 3-1 GRUPO EGIDO PINTO
PRIMERA NACIONAL
CV ELCHE 0-3 CV VINARÓS
BALONCESTO
JORGE JUAN NOVELDA 58-73 MOLINA BASKET
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 10-11 CIUDAD ALCORCÓN
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 11-19 REAL CANOE
OTROS EVENTOS
NOVENA EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY 7S: GRAN BRETAGA GANA EN CATEGORÍA FEMENINA; ESPAÑA, EN LA MASCULINA