26 y 27 de octubre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

España, en categoría masculina; y Gran Bretaña, en la femenina, se llevan la novena edición del Torneo Internacional de Rugby 7s

Felipe Canals

Elche |

Once del Elche Ilicitano en la tercera jornada en Segunda RFEF.
Once del Elche Ilicitano en la tercera jornada en Segunda RFEF. | Fútbol base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

UE CORNELLÀ 1-1 ILICITANO

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO 3-0 UD CASTELLONENSE

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 0-3 DENIA, SÁBADO, 16 HORAS

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 3-1 CD OLÍMPIC

DIVISIÓN HONOR

CASTELLÓN 0-4 ELCHE

KELME 3-2 CARTAGENA

LIGA NACIONAL

LEVANTE 'B' 3-1 ELCHE 'B'

PATERNA 3-1 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 4-1 COSTA ADEJE TENERIFE

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

LIMOBEL BM POZUELO DE CALATRAVA 27-25 ATTICGO CBM ELCHE

AGRINGENIA ASOCIACION ABARANERA 24-24 BM ELDA CEE

HISPANITAS BM PETRER 33-24 CBM MARE NOSTRUM TORREVIEJA

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEI VILLENA PETRER 3-1 GRUPO EGIDO PINTO

PRIMERA NACIONAL

CV ELCHE 0-3 CV VINARÓS

BALONCESTO

JORGE JUAN NOVELDA 58-73 MOLINA BASKET

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 10-11 CIUDAD ALCORCÓN

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 11-19 REAL CANOE

OTROS EVENTOS

NOVENA EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE RUGBY 7S: GRAN BRETAGA GANA EN CATEGORÍA FEMENINA; ESPAÑA, EN LA MASCULINA

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer