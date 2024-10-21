Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ILICITANO 0-1 LLEIDA
TERCERA RFEF
VALL DE UXÓ 3-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2-2 ELDENSE 'B'
BENIGÀNIM 2-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 2-0 KELME
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 2-0 RODA 'B'
PABLO IGLESIAS 3-3 ORIHUELA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
MADRID II 1-0 ELCHE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 17-20 COSTA DEL SOL MÁLAGA
BERA BERA SAN SEBASTIÁN 38-22 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 29-33 AGUSTINOS ALICANTE
BM ELDA CEE 31-34 SANT JOAN
HANDBOL MALLORCA 24-24 HISPANITAS BM PETRER
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2
VOLEIBOL LEGANÉS 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
VOLEADORES CIEZA 0-3 CV ELCHE
BALONCESTO
TERCERA FEB
JORGE JUAN NOVELDA 70-80 CBI ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CD WATERPOLO MÁLAGA 11-12 CW ELX
SEGUNDA MASCULINA
CW ELX 10-15 WATERPOLO DOS HERMANAS