19 y 20 de octubre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Elche se lleva el derbi de División de Honor ante el Kelme; el filial y el femenino sufren su primera derrota del curso

Felipe Canals

Elche |

Los capitanes de Elche y Kelme, momentos antes del inicio del derbi en División de Honor.
Los capitanes de Elche y Kelme, momentos antes del inicio del derbi en División de Honor. | Fútbol Base ECF

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ILICITANO 0-1 LLEIDA

TERCERA RFEF

VALL DE UXÓ 3-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 2-2 ELDENSE 'B'

BENIGÀNIM 2-2 NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 2-0 KELME

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 2-0 RODA 'B'

PABLO IGLESIAS 3-3 ORIHUELA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

MADRID II 1-0 ELCHE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 17-20 COSTA DEL SOL MÁLAGA

BERA BERA SAN SEBASTIÁN 38-22 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 29-33 AGUSTINOS ALICANTE

BM ELDA CEE 31-34 SANT JOAN

HANDBOL MALLORCA 24-24 HISPANITAS BM PETRER

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2

VOLEIBOL LEGANÉS 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

VOLEADORES CIEZA 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

TERCERA FEB

JORGE JUAN NOVELDA 70-80 CBI ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CD WATERPOLO MÁLAGA 11-12 CW ELX

SEGUNDA MASCULINA

CW ELX 10-15 WATERPOLO DOS HERMANAS

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