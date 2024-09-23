Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ELCHE ILICITANO 2-2 TORRENT
TERCERA RFEF
CD SONEJA 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 0-2 L'OLLERIA
ELDENSE 'B' 1-1 CALPE
DIVISIÓN HONOR
MURCIA 2-2 KELME
ELCHE 0-0 CONQUENSE
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 2-0 LA NUCIA
PABLO IGLESIAS 2-0 CANET
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CACEREÑO 1-1 ELCHE FEMENINO
BALONMANO
ATTICGO CBM ELCHE 33-31 BERA BERA SAN SEBASTIÁN
ELDA PRESTIGIO 25-25 ROCASA GRAN CANARIA
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
ATTICGO CBM ELCHE 23-25 HISPANITAS BM PETRER
BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 29-24 LEVANTE MARNI