21 y 22 de septiembre

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Ilicitano se mantiene invicto y el Atticgo CBM Elche logra un triunfo de prestigio ante Bera Bera

Felipe Canals

Elche | 23.09.2024 11:46

La plantilla del Atticgo CBM Elche celebra el triunfo ante Bera Bera San Sebastián.
La plantilla del Atticgo CBM Elche celebra el triunfo ante Bera Bera San Sebastián. | Club Balonmano Elche

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ELCHE ILICITANO 2-2 TORRENT

TERCERA RFEF

CD SONEJA 1-1 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

NOVELDA UNIÓN CABLEWORLD 0-2 L'OLLERIA

ELDENSE 'B' 1-1 CALPE

DIVISIÓN HONOR

MURCIA 2-2 KELME

ELCHE 0-0 CONQUENSE

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 2-0 LA NUCIA

PABLO IGLESIAS 2-0 CANET

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CACEREÑO 1-1 ELCHE FEMENINO

BALONMANO

ATTICGO CBM ELCHE 33-31 BERA BERA SAN SEBASTIÁN

ELDA PRESTIGIO 25-25 ROCASA GRAN CANARIA

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

ATTICGO CBM ELCHE 23-25 HISPANITAS BM PETRER

BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE 29-24 LEVANTE MARNI

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