Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 6-0 UD CASTELLONENSE
CD UTIEL 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
CFI ALICANTE 2-4 ELDENSE 'B'
REDOVÁN 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO
CD JÁVEA 1-1 SANTA POLA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
KELME 0-1 ATLÉTICO MADRILEÑO
VALENCIA 4-2 ELCHE
LIGA NACIONAL JUVENIL
VALENCIA 'B' 3-1 ELCHE 'B'
INTANGCO 0-1 PATERNA
SEGUNDA RFEF FEMENINA
ELCHE 3-1 ALBACETE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BM GIJÓN 28-32 CBM ELCHE
GRANOLLERS 35-25 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA NACIONAL
CARTAGENA-CBM ELCHE (EL CARTAGENA SE HA RETIRADO, POR LO QUE EL PARTIDO NO SE JUGARÁ)
VOLEIBOL-FINAL COPA COMUNITAT VALENCIANA
CONQUERIDOR VALENCIA 3-0 VOLEIBOL VILLENA PETRER
OTROS EVENTOS
OCTAVA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR DE EL ALTET, CON 750 PARTICIPANTES