del 30 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE OCTUBRE

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

Elche Ilicitano y Club Balonmano Elche siguen con paso firme al frente de sus respectivas categorías

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 03.10.2023 14:25

El Elche Ilicitano sigue con paso firme en Tercera Federación
El Elche Ilicitano sigue con paso firme en Tercera Federación | Elche CF

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 6-0 UD CASTELLONENSE

CD UTIEL 1-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

CFI ALICANTE 2-4 ELDENSE 'B'

REDOVÁN 1-0 CREVILLENTE DEPORTIVO

CD JÁVEA 1-1 SANTA POLA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

KELME 0-1 ATLÉTICO MADRILEÑO

VALENCIA 4-2 ELCHE

LIGA NACIONAL JUVENIL

VALENCIA 'B' 3-1 ELCHE 'B'

INTANGCO 0-1 PATERNA

SEGUNDA RFEF FEMENINA

ELCHE 3-1 ALBACETE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BM GIJÓN 28-32 CBM ELCHE

GRANOLLERS 35-25 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA NACIONAL

CARTAGENA-CBM ELCHE (EL CARTAGENA SE HA RETIRADO, POR LO QUE EL PARTIDO NO SE JUGARÁ)

VOLEIBOL-FINAL COPA COMUNITAT VALENCIANA

CONQUERIDOR VALENCIA 3-0 VOLEIBOL VILLENA PETRER

OTROS EVENTOS

OCTAVA EDICIÓN DE LA CARRERA POPULAR DE EL ALTET, CON 750 PARTICIPANTES

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