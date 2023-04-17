15 Y 16 DE ABRIL

Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

El Elche juvenil 'B' se proclama campeón de su grupo en Liga Nacional

Felipe Canals

Elche | 17.04.2023 14:40

FÚTBOL

TERCERA RFEF

GANDÍA 1-0 ILICITANO

AHTLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 ATLÉTICO LEVANTE

PREFERENTE

UD ILICITANA 0-4 LA NUCÍA 'B'

ELDENSE 'B' 0-0 REDOVÁN

MURADA 0-3 CREVILLENTE DEPORTIVO

THADER 3-1 NOVELDA UNIÓN CF

SANTA POLA 1-0 BENFERRI

VILLENA 0-1 CALLOSA DEPORTIVA

NOVELDA CF 3-2 ALMORADÍ

DIVISIÓN HONOR

ELCHE 2-1 RODA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B' 4-0 GANDÍA

KELME 2-0 VILLARRAL 'B'

INTAGNCO 2-1 COLEGIO SALGUÍ

PRIMERA FEMENINA

DISCÓBOLO-LA TORRE 1-4 ELCHE FEMENINO

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

ALCROCÓN 6-1 JOVENTUT D'ELX

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

BETI-ONAK 15-21 CBM ELCHE

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

HISPANITAS BM PETRER 22-25 CARTAGENA

HANDBOL SANT VICENÇ 34-35 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

CBM ELCHE 29-28 CBM ALMORADÍ

BALONCESTO

LIGA EBA

CB ILICITANO 55-83 SERVIGROUP BENIDORM

PRIMERA AUTONÓMICA

ELCHE BASKET CLUB 80-74 ADESAVI 'A'

SAN PEDRO MOIXENT 60-55 CB ILICITANO 'B'

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

WP MARBELLA 10-11 CW ELX

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