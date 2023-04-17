Resultados de la agenda polideportiva del fin de semana en Elche y comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
GANDÍA 1-0 ILICITANO
AHTLETIC CLUB TORRELLANO 0-0 ATLÉTICO LEVANTE
PREFERENTE
UD ILICITANA 0-4 LA NUCÍA 'B'
ELDENSE 'B' 0-0 REDOVÁN
MURADA 0-3 CREVILLENTE DEPORTIVO
THADER 3-1 NOVELDA UNIÓN CF
SANTA POLA 1-0 BENFERRI
VILLENA 0-1 CALLOSA DEPORTIVA
NOVELDA CF 3-2 ALMORADÍ
DIVISIÓN HONOR
ELCHE 2-1 RODA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B' 4-0 GANDÍA
KELME 2-0 VILLARRAL 'B'
INTAGNCO 2-1 COLEGIO SALGUÍ
PRIMERA FEMENINA
DISCÓBOLO-LA TORRE 1-4 ELCHE FEMENINO
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
ALCROCÓN 6-1 JOVENTUT D'ELX
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
BETI-ONAK 15-21 CBM ELCHE
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
HISPANITAS BM PETRER 22-25 CARTAGENA
HANDBOL SANT VICENÇ 34-35 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
CBM ELCHE 29-28 CBM ALMORADÍ
BALONCESTO
LIGA EBA
CB ILICITANO 55-83 SERVIGROUP BENIDORM
PRIMERA AUTONÓMICA
ELCHE BASKET CLUB 80-74 ADESAVI 'A'
SAN PEDRO MOIXENT 60-55 CB ILICITANO 'B'
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
WP MARBELLA 10-11 CW ELX