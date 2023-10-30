28 Y 29 de octubre

Resultados de la agenda polideportiva de Elche y sus comarcas

El Atticgo Club Balonmano Elche mantiene el pulso con Bera Bera y Málaga, mientras que el CBI Elche vuelve a ganar, esta vez a domicilio

Monserrate Hernández

Elche | 30.10.2023 15:22

El CBI Elche vuelve a la senda del triunfo
El CBI Elche vuelve a la senda del triunfo | CBI Elche

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ELCHE ILICITANO 4-0 ATLÉTICO LEVANTE

RAYO IBENSE 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-1 REDOVÁN

SANTA POLA 0-0 LA NUCIA 'B'

CREVILLENTE DEPORTIVO 2-0 CD OLIMPIC

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

REAL MURCIA 1-1 KELME

ELCHE 11-0 RANERO

LIGA NACIONAL JUVENIL

INTANGCO 2-2 LEVANTE 'B'

PATERNA 2-2 ELCHE 'B'

SEGUNDA RFEF FEMENINA

JUAN GRANDE 1-0 ELCHE

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

ATTICGO CBM ELCHE 24-22 AULA VALLADOLID

COSTA DEL SOL MÁLAGA 22-17 ELDA PRESTIGIO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

SERVIGROUP BENIDORM 18-30 ATTICGO CBM ELCHE

HANDBOL SANT JOAN 24-41 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASCULINA

CLUB UNICAJA ALMERÍA 3-0 VOLEI VILLENA PETRER

PRIMERA NACIONAL

CV VALENCIA 0-3 CV ELCHE

BALONCESTO

LIGA EBA

UCAM MURCIA 'B' 72-86 CBI ELCHE

WATERPOLO

PRIMERA FEMENINA

CW ELX 14-15 CW DOS HERMANAS

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