Resultados de la agenda polideportiva de Elche y sus comarcas

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ELCHE ILICITANO 4-0 ATLÉTICO LEVANTE
RAYO IBENSE 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-1 REDOVÁN
SANTA POLA 0-0 LA NUCIA 'B'
CREVILLENTE DEPORTIVO 2-0 CD OLIMPIC
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
REAL MURCIA 1-1 KELME
ELCHE 11-0 RANERO
LIGA NACIONAL JUVENIL
INTANGCO 2-2 LEVANTE 'B'
PATERNA 2-2 ELCHE 'B'
SEGUNDA RFEF FEMENINA
JUAN GRANDE 1-0 ELCHE
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
ATTICGO CBM ELCHE 24-22 AULA VALLADOLID
COSTA DEL SOL MÁLAGA 22-17 ELDA PRESTIGIO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
SERVIGROUP BENIDORM 18-30 ATTICGO CBM ELCHE
HANDBOL SANT JOAN 24-41 BM ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
VOLEIBOL
SUPERLIGA MASCULINA
CLUB UNICAJA ALMERÍA 3-0 VOLEI VILLENA PETRER
PRIMERA NACIONAL
CV VALENCIA 0-3 CV ELCHE
BALONCESTO
LIGA EBA
UCAM MURCIA 'B' 72-86 CBI ELCHE
WATERPOLO
PRIMERA FEMENINA
CW ELX 14-15 CW DOS HERMANAS