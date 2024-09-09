Resultados de la agenda polideportiva en Elche y las comarcas del Vinalopó

FÚTBOL
SEGUNDA RFEF
ELCHE ILICITANO 3-1 BADALONA FUTUR
TERCERA RFEF
UTIEL 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO
LLIGA COMUNITAT
ELDENSE 'B' 2-0 HÉRCULES 'B'
NOVELDA UNIÓN 1-3 CALPE
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ELCHE 3-0 CARTAGENA
VALENCIA 3-0 KELME
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE 'B' 0-2 CASTELLÓN 'B'
JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 3-2 PABLO IGLESIAS
SEGUNDA RFEF FEMENINA
CD JUAN GRANDE 1-3 ELCHE FEMENINO
BALONMANO
SUPERCOPA IBÉRICA
ATTICGO CBM ELCHE, SUBCAMPEÓN: VENCIÓ EN SEMIFINALES A BENFICA (26-27) Y PERDIÓ LA FINAL CONTRA BERA BERA SAN SEBASTIÁN (28-19)
FESTA D'ELX MASCULINO
ATTICGO CBM ELCHE 29-38 CBM ALMORADÍ
VOLEIBOL
FESTA D'ELX
CV ELCHE 1-3 CV MEDITERRÁNEO
WATERPOLO
FESTA D'ELX FEMENINO
CW ELX 9-14 WATERPOLO RUBI
FESTA D'ELX MASCULINO
CW ELX 16-2 CLUB WATERPOLO CASTELLÓN