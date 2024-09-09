7 y 8 de septiembre

Resultados de la agenda polideportiva en Elche y las comarcas del Vinalopó

El Atticgo CBM Elche se proclama subcampeón de la Supercopa Ibérica

Felipe Canals

Elche | 09.09.2024 14:00

FÚTBOL

SEGUNDA RFEF

ELCHE ILICITANO 3-1 BADALONA FUTUR

TERCERA RFEF

UTIEL 2-0 ATHLETIC CLUB TORRELLANO

LLIGA COMUNITAT

ELDENSE 'B' 2-0 HÉRCULES 'B'

NOVELDA UNIÓN 1-3 CALPE

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ELCHE 3-0 CARTAGENA

VALENCIA 3-0 KELME

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE 'B' 0-2 CASTELLÓN 'B'

JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE 3-2 PABLO IGLESIAS

SEGUNDA RFEF FEMENINA

CD JUAN GRANDE 1-3 ELCHE FEMENINO

BALONMANO

SUPERCOPA IBÉRICA

ATTICGO CBM ELCHE, SUBCAMPEÓN: VENCIÓ EN SEMIFINALES A BENFICA (26-27) Y PERDIÓ LA FINAL CONTRA BERA BERA SAN SEBASTIÁN (28-19)

FESTA D'ELX MASCULINO

ATTICGO CBM ELCHE 29-38 CBM ALMORADÍ

VOLEIBOL

FESTA D'ELX

CV ELCHE 1-3 CV MEDITERRÁNEO

WATERPOLO

FESTA D'ELX FEMENINO

CW ELX 9-14 WATERPOLO RUBI

FESTA D'ELX MASCULINO

CW ELX 16-2 CLUB WATERPOLO CASTELLÓN

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