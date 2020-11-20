Repasa en Onda Cero Elche los horarios de los partidos del fin de semana

FÚTBOL
TERCERA DIVISIÓN
HÉRCULES 'B'-ELCHE ILICITANO, DOMINGO A LAS 18 HORAS
REGIONAL PREFERENTE
SANTA POLA-UD ILICITANA, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS
REDOVÁN-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS
PEÑA ILICITANA RAVAL-BENFERRI, DOMINGO A LAS 17:45 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA
DIVISIÓN HONOR JUVENIL
ALBACETE-ELCHE, SÁBADO A LAS 13 HORAS
KELME-LORCA, SÁBADO A LAS 15 HORAS, POLIDEPORTIVO ALTABIX
LIGA NACIONAL JUVENIL
ELCHE-DON BOSCO, DOMINGO A LAS 12:15 HORAS, CIUDAD DEPORTIVA
INTANGCO-DRAGON FORCE, SÁBADO A LAS 17 HORAS
RACING ALGEMESÍ-CELTIC ELCHE, SÁBADO A LAS 17:30 HORAS
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
VILLAREAL 'B'-ELCHE FEMENINO, DOMINGO A LAS 12:30 HORAS
FÚTBOL SALA
SEGUNDA MASCULINA
ELCHE CF SALA-COLO COLO ZARAGOZA, SÁBADO A LAS 17 HORAS, ESPERANZA LAG
SEGUNDA FEMENINA
CERVERA FEMENÍ-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO
BALONMANO
TERCERA RONDA EUROPEAN CUP (PARTIDO DE VUELTA)
BM GRANOLLERS-CBM ELCHE VISITELCHE.COM, DOMINGO A LAS 19:30 HORAS
SIN PARTIDO PARA EL SÉNIOR MASCULINO POR LA RETIRADA DE SAN JOAN
VOLEIBOL
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
FC CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO A LAS 17 HORAS
PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CV OLIVA-CV ELCHE, DOMINGO A LAS 12 HORAS
CV VILLENA-CV ILICITANO CARRÚS, DOMINGO A LAS 12 HORAS
BALONCESTO
PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINA
CB ILICITANO-BASKET ALTEA, SÁBADO A LAS 18 HORAS, PABELLÓN UMH
WATERPOLO
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
WP DOS HERMANAS-CW ELCHE, SÁBADO A LAS 14:30 HORAS
SEGUNDA NACIONAL MASCULINO
CW ELCHE-CN LAS PALMAS, SÁBADO A LAS 18:30, ESPERANZA LAG