agenda polideportiva

Repasa en Onda Cero Elche los horarios de los partidos del fin de semana

Repasa en Onda Cero Elche los horarios de los partidos del fin de semana

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 20.11.2020 12:27

Equipo de la Peña Ilicitana Raval.
Equipo de la Peña Ilicitana Raval. | Peña Ilicitana Raval

FÚTBOL

TERCERA DIVISIÓN

HÉRCULES 'B'-ELCHE ILICITANO, DOMINGO A LAS 18 HORAS

REGIONAL PREFERENTE

SANTA POLA-UD ILICITANA, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS

REDOVÁN-ATHLETIC CLUB TORRELLANO, DOMINGO A LAS 11:30 HORAS

PEÑA ILICITANA RAVAL-BENFERRI, DOMINGO A LAS 17:45 HORAS, CAMPO 6 CIUDAD DEPORTIVA

DIVISIÓN HONOR JUVENIL

ALBACETE-ELCHE, SÁBADO A LAS 13 HORAS

KELME-LORCA, SÁBADO A LAS 15 HORAS, POLIDEPORTIVO ALTABIX

LIGA NACIONAL JUVENIL

ELCHE-DON BOSCO, DOMINGO A LAS 12:15 HORAS, CIUDAD DEPORTIVA

INTANGCO-DRAGON FORCE, SÁBADO A LAS 17 HORAS

RACING ALGEMESÍ-CELTIC ELCHE, SÁBADO A LAS 17:30 HORAS

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

VILLAREAL 'B'-ELCHE FEMENINO, DOMINGO A LAS 12:30 HORAS

FÚTBOL SALA

SEGUNDA MASCULINA

ELCHE CF SALA-COLO COLO ZARAGOZA, SÁBADO A LAS 17 HORAS, ESPERANZA LAG

SEGUNDA FEMENINA

CERVERA FEMENÍ-JOVENTUT D'ELX, SÁBADO

BALONMANO

TERCERA RONDA EUROPEAN CUP (PARTIDO DE VUELTA)

BM GRANOLLERS-CBM ELCHE VISITELCHE.COM, DOMINGO A LAS 19:30 HORAS

SIN PARTIDO PARA EL SÉNIOR MASCULINO POR LA RETIRADA DE SAN JOAN

VOLEIBOL

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

FC CARTAGENA-CV ELCHE, SÁBADO A LAS 17 HORAS

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA

CV OLIVA-CV ELCHE, DOMINGO A LAS 12 HORAS

CV VILLENA-CV ILICITANO CARRÚS, DOMINGO A LAS 12 HORAS

BALONCESTO

PRIMERA AUTONÓMICA MASCULINA

CB ILICITANO-BASKET ALTEA, SÁBADO A LAS 18 HORAS, PABELLÓN UMH

WATERPOLO

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

WP DOS HERMANAS-CW ELCHE, SÁBADO A LAS 14:30 HORAS

SEGUNDA NACIONAL MASCULINO

CW ELCHE-CN LAS PALMAS, SÁBADO A LAS 18:30, ESPERANZA LAG

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