El reconocimiento llena de emoción el III Foro Mujeres Extraordinarias de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó

El reconocimiento al papel de la mujer en la sociedad fue ayer jueves protagonista en la tercera edición del Foro Mujeres Extraordinarias organizado por Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó. La sala multiusos del instituto Victoria Kent registró un lleno en un acto en el que se puso en valor la igualdad de género y en el que quedó claro que, aunque se ha avanzado mucho, aún queda mucho por hacer en ese ámbito.

La ilicitana Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante y gerente de Grupo Antón Comunicación; Ángela Carrillo, presidenta desde hace más de tres décadas de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui; y ocho deportistas del Club Deportivo Algar de Elche recogieron el reconocimiento de ‘Mujeres Extraordinarias 2026’ durante un coloquio en el que intervinieron explicando sus propias vivencias en sus distintos ámbitos y en el que abordaron los retos de futuro en los mismos en pro de la igualdad efectiva.

El III Foro Mujeres Extraordinarias se ha convocado un año más con motivo de la celebración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que va a tener lugar este próximo domingo.

El evento ha tenido lugar este año en el IES Victoria Kent de Elche, centro que cuenta con un Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción en Igualdad de Género.

Programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’

Para complementar el Foro, se va a grabar en el instituto Victoria Kent el programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ que se emitirá el viernes.

La grabación comenzará a las 17:00 horas y durante ese espacio conversaremos con Vanesa Inssúa y Amparo Siguenza, profesoras del Ciclo Superior de Igualdad de Género del IES Victoria Kent; con María Maturano, promotora de Igualdad y técnica de la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche; y con Amparo Amorós, representante de la Asociación de Mujeres Juristas de la provincia de Alicante en Elche.

La asistencia tanto al III Foro Mujeres Extraordinarias como a la grabación del programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ está abierta a cualquier ciudadano y ciudadana, estando limitada al aforo de la sala.

El evento cuenta con el patrocinio del Centro Comercial L'Aljub y el nuevo Clio de Renault Grupo Serna Automoción. Colabora el Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción en Igualdad de Género del IES Victoria Kent y Digitot.