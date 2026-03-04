El conflicto bélico en Irán atrapa en Oriente Medio al menos a 14 ilicitanos

El conflicto bélico que se está viviendo en Oriente Medio a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado atrapados en países del entorno de esa zona a al menos catorce vecinos y vecinas de Elche. Se encuentran en Kuwait, Doha (Catar) y Baréin.

En Kuwait hay dos familias ilicitanas. Son nueve personas.

Una de las familias reside en Kuwait desde hace más de una década y la otra está en aquel país visitándola. Tenían que haber regresado a Elche el pasado sábado, vía Dubai, pero ese día se cerró el espacio aéreo, quedando atrapados en Kuwait.

Los ataques militares han llegado también a Kuwait y las dos familias ilicitanas se encuentran asustadas. Han contactado con la Embajada española en el país árabe y desde ella la única opción que se les ha trasladado es que recorran por sus propios medios, en un coche de alquiler, los casi 1.000 kilómetros de distancia que les separa del aeropuerto seguro más próximo para allí coger un avión que los pueda traer a España.

Contacto con el Ayuntamiento de Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha señalado este miércoles que el Ayuntamiento mantiene contacto directo con los catorce ilicitanos que se encuentran en distintos puntos de Oriente Medio. Ha añadido que “a todos se les ha trasladado nuestra preocupación”, así como la disposición del Ayuntamiento para mediar en todo aquello que puedan necesitar.

Ruz ha confirmado que esa preocupación ha sido comunicada a los servicios de Emergencia Consular de las embajadas españolas en Catar y Baréin, “con el fin de que tengan constancia de la situación y de que cuentan con el respaldo institucional de su ciudad”.

Asimismo, el alcalde de Elche ha recalcado que el Ayuntamiento “mantiene abierta una línea de comunicación permanente con los afectados y con sus familias, para que en cualquier momento y a cualquier hora sepan que estamos a su disposición”.