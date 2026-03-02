Maite Antón, Ángela Carrillo y las campeonas del CD Algar, Mujeres Extraordinarias 2026 de Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó

La ilicitana Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante ; Ángela Carrillo, presidenta de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui; y las deportistas Ángela Ripoll, Eva Romero, María Valero, Sara Marín, María Díez, Lucía Moreno y Lara Agulló, campeonas de gimnasia rítmica del Club Deportivo Algar, van a ser reconocidas este próximo miércoles, día 4 de marzo, con el premio Mujeres Extraordinarias, que va a entregar Onda Cero Elche-comarcas del Vinalopó durante el III Foro Mujeres Extraordinarias que va a tender como escenario el IES Victoria Kent de Elche.

Todas van a compartir su experiencia como mujeres en sus respectivos ámbitos y disciplinas. Lo van a hacer en un coloquio a cuya conclusión se les hará entrega del reconocimiento.

El III Foro Mujeres Extraordinarias comenzará a las 18:00 horas y tendrá lugar en la Sala Multiusos del instituto Victoria Kent, que es un centro que cuenta con un Ciclo Formativo Superior en Igualdad de Género.

El Foro se organiza con motivo de la celebración el domingo del 8M, el Día Internacional de la Mujer.

Programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’

De forma paralela, para complementar el Foro, se va a grabar en el instituto Victoria Kent el programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ que se emitirá el viernes.

La grabación comenzará a las 17:00 horas y durante ese espacio conversaremos con Vanesa Inssúa y Amparo Siguenza, profesoras del Ciclo Superior de Igualdad de Género del IES Victoria Kent; con María Maturano, promotora de Igualdad y técnica de la Asociación de Mujeres Vecinales de Elche; y con Amparo Amorós, representante de la Asociación de Mujeres Juristas de la provincia de Alicante en Elche.

La asistencia tanto al III Foro Mujeres Extraordinarias como a la grabación del programa ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’ está abierta a cualquier ciudadano y ciudadana, estando limitada al aforo de la sala.