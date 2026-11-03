¿Reaccionará el Eldense a las dos derrotas consecutivas?

El CD Eldense cayó ante el Granada y sufrió su segunda derrota consecutiva en Liga. Sigue fuera de los puestos de descenso y este domingo visita a la UD Las Palmas. Ante los de 'Pacheta', no se generaron demasiadas ocasiones y el balón parado volvió a penalizar.

Los de Javi Calleja notaron la baja de Justin Smith, quien volverá este domingo al once. El técnico madrileño no varió el guion ni el esquema respecto a otros encuentros, pero el Eldense se vio superado.

Analizamos el momento del Deportivo con Juan Sempere, Miguel Ángel Monera, Pablo López Riquelme y Toni Iborra.