TERTULIA

¿Reaccionará el Eldense a las dos derrotas consecutivas?

El equipo azulgrana ha caído ante Albacete y Granada en las últimas semanas

Felipe Canals

Elche |

Tertulia CD Eldense martes 3 de noviembre.

El CD Eldense cayó ante el Granada y sufrió su segunda derrota consecutiva en Liga. Sigue fuera de los puestos de descenso y este domingo visita a la UD Las Palmas. Ante los de 'Pacheta', no se generaron demasiadas ocasiones y el balón parado volvió a penalizar.

Los de Javi Calleja notaron la baja de Justin Smith, quien volverá este domingo al once. El técnico madrileño no varió el guion ni el esquema respecto a otros encuentros, pero el Eldense se vio superado.

Analizamos el momento del Deportivo con Juan Sempere, Miguel Ángel Monera, Pablo López Riquelme y Toni Iborra.

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