EDICIÓN ESPECIAL ENAMORADOS

Raúl Asencio elabora panettones especiales con motivo de San Valentín

De distintos sabores como chocolate ruby o tres chocolates

Felipe Canals

Elche |

Llega uno de los fines de semana más especiales del año con San Valentín. El próximo sábado 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados y desde Pastelerías Raúl Asencio proponen un postre para no fallar y sorprender a la pareja. La edición especial enamorados llega con panettones de distintos sabores, como chocolate ruby o tres chocolates.

Por otro lado, hay postres especiales con corazón crujiente de frutos rojos o corazón de chocolate dubai. Para los más clásicos, en Pastelerías Raúl Asencio disponen de su oferta habitual.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer