Raúl Asencio elabora panettones especiales con motivo de San Valentín

Llega uno de los fines de semana más especiales del año con San Valentín. El próximo sábado 14 de febrero se celebra el Día de los Enamorados y desde Pastelerías Raúl Asencio proponen un postre para no fallar y sorprender a la pareja. La edición especial enamorados llega con panettones de distintos sabores, como chocolate ruby o tres chocolates.

Por otro lado, hay postres especiales con corazón crujiente de frutos rojos o corazón de chocolate dubai. Para los más clásicos, en Pastelerías Raúl Asencio disponen de su oferta habitual.