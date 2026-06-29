El PSOE plantea 26 enmiendas al presupuesto de la Generalitat para incrementar las inversiones en Villena en 22 millones de euros

El PSOE ha anunciado que ha presentado 26 enmiendas relativas al municipio de Villena al borrador de presupuestos de la Generalitat para este año que han consensuado el PP y Vox.

El anuncia se ha realizado en una comparecencia en la que han participado alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y la diputada socialista en Les Corts Valencianes, Charo Navalón.

El conjunto de enmiendas presentadas por los socialistas supondría movilizar en el capítulo de inversiones en torno a 22 millones de euros para financiar proyectos como la financiación de la construcción del CEIP Príncipe Don Juan Manuel, nuevas inversiones para el Colegio Santa Teresa y recursos destinados tanto al funcionamiento del Conservatorio como a la futura construcción de unas nuevas instalaciones.

Las enmiendas también incluyen una partida de seis millones de euros para la construcción del nuevo pabellón polideportivo, así como que se pide una subvención de 500.000 euros para la construcción de la nueva sede judicial en Villena.

En materia de agricultura y desarrollo rural se reclama financiación para personal técnico y para la mejora de caminos rurales, mientras que en el ámbito económico se solicita apoyo para la construcción del nuevo Mercado Municipal.

Además, se incorpora iniciativas relacionadas con el patrimonio y el medio ambiente, como la tramitación del programa de paisaje de los viñedos dels Alforins, ayudas para dinamizar el Museo de Villena, financiación para impulsar la Ruta de los Castillos del Vinalopó, entre otros.

El conjunto de estas actuaciones asciende a cerca de 22 millones de euros, una inversión que, según ha señalado el alcalde, permitiría avanzar en proyectos largamente reivindicados por la ciudad.

"Esperamos que todas estas enmiendas sean atendidas”, ha señalado Fulgencio Cerdán, que ha añadido que “ahora corresponde a los grupos que sustentan al Consell decidir si apuestan por incorporar estas inversiones, que responden a necesidades reales de Villena y contribuirían a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas".

Por su parte, la diputada autonómica Charo Navalón ha realizado una valoración del proyecto de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, señalando que las cuentas llegan con un calendario de ejecución muy ajustado, lo que, a su juicio, dificulta que puedan desarrollarse plenamente durante el ejercicio.