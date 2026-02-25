Urge que un funcionario público tome el control del centro

El PSOE lleva a Les Corts la situación de la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche

Formaliza la petición de comparecencia en el Parlamento valenciano de la consellera de Servicios Sociales

La Generalitat descarta intervenir la dirección de la residencia de mayores de Altabix de Elche como pide el Síndic

David Alberola García

Elche |

Residencia de mayores de Altabix
Residencia de mayores de Altabix | Onda Cero Elche

El grupo parlamentario del PSPV-PSOE en Les Corts ha formalizado la petición de comparecencia de la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat (PP) para que dé explicaciones de la situación en la que se encuentra la residencia de la tercera edad de Altabix de Elche.

La concesión administrativa de la gestión de ese servicio público, que depende de la conselleria de Servicios Sociales, está en estos momentos en proceso de licitación. En tanto que esa nueva concesión de la gestión del centro no se concreta, la misma continúa, con contrato caduca desde noviembre del año 2022, en manos de la empresa concesionaria con la que se han generado los innumerables problemas de atención y carencias en la atención de los usuarios de la residencia.

Hace unas semanas, estuvo en Elche la consellera de Servicios Sociales que aseguró que el proceso de contratación pública de la gestión del centro está en su recta final y estimó que concluirá en los próximos meses. Además, rechazó que la conselleria vaya a tomar el control de la dirección de la residencia en tanto que no se cierra la nueva concesión administrativa.

Este miércoles, Ramón Abad, diputado autonómico del PSOE de Elche, ha incidido en la necesidad de que un funcionario público nombrado por la Generalitat Valenciana se haga cargo de forma provisional de la dirección de la residencia de Altabix, tal y como ha reclamado recientemente el Síndic de Gregues.

