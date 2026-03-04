El PSOE de Elche pide un plan de impulso al comercio local con ayudas, bonos consumo y bonificación de tasas

El PSOE de Elche ha elevado para su debate en el pleno municipal de este mes una Moción en la que propone la elaboración e impulso de un plan municipal de impulso comercial que contemple, entre otras medidas, ayudas a la modernización de los comercios; la recuperación de los bonos consumo, con o sin aportación económica de la Diputación de Alicante; bonificación de tasas; y recuperar en el presupuesto municipal de este año el recorte de 25.000 euros que han experimentado las partidas de dinamización de la actividad comercial.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el consistorio ilicitano, ha advertido de “la preocupante situación que atraviesa el sector” comercial del municipio, señalado que hay "multitud de locales que se convierten en vivienda" y que se está registrando "un repunte” del cierre de establecimientos: "Hay que apoyar al comercio tradicional y a los autónomos", ha afirmado Héctor Díez que ha explicado que el plan municipal de apoyo que plantea el PSOE debería contar con medio millón de euros y los bonos consumo con otro medio millón.

"El comercio tradicional y los autónomos son los que dan vida a nuestros barrios y pedanías", ha concluido Héctor Díez.