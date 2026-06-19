El PSOE de Elche pide reforzar la seguridad peatonal en la calle Verónica

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha pedido este viernes al equipo de gobierno (formado por el PP y Vox), que se “refuerce” la seguridad peatonal en la calle Verónica, emplazada en el centro de la ciudad, instalándose nuevos pasos de peatones y elementos de protección.

Los socialistas han explicado que tras ser transformada en plataforma única recientemente, la calle ha quedado sin protecciones para los peatones y han añadido que es situación “resulta especialmente preocupante después de que hace apenas unos días una persona fuera atropellada en esta misma calle”.

Así lo ha asegurado la concejala María José Martínez: “Las calles de plataforma única deben garantizar la prioridad peatonal, pero para ello también tienen que ser espacios seguros”, ha defendido la edil del PSOE.

Martínez ha reclamado que se pinten los pasos de peatones que resulten necesarios y que “se instalen bolardos u otros elementos de protección que ayuden a separar los espacios destinados al tránsito peatonal de la circulación de vehículos”.