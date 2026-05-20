El PSOE de Elche pide al gobiernom local del PP y Vox inversiones este año para modernizar el centro de congresos

El grupo municipal del PSOE en Elche ha anunciado este miércoles la presentación de una Moción en el pleno municipal de este mes en la que se plantea invertir en el centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’ para mejorar sus equipamientos.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, ha explicado que se va a pedir que la actuación solicitada se financie con una aportación económica extraordinaria o con el remanente de 2025 de Visitelche “ya que no veremos el Palacio de Congresos en años”. Diez ha añadido que el actual centro de congresos del municipio ilicitano, que está en funcionamiento desde marzo de 2003, presenta desgaste y requiere la mejora del sonido, de la infraestructura “para seguir siendo un referente en el futuro”.

“Las diferentes salas y el equipamiento requieren inversión después de más de dos décadas de funcionamiento”, ha afirmado el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche que también ha remarcado que durante la pasada legislatura se llevaron a cabo obras de mantenimiento y mejora del cableado a través de los talleres de Empleo y la rotulación interior, la instalación de placas solares para la sostenibilidad del edificio con el objetivo de bajar el altísimo gasto de consumo eléctrico, así como que se licitó y puso en marcha la cafetería del centro de congresos o se cambió el tapizado de los asientos del auditorio principal del recinto congresual.