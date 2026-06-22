El PSOE de Elche pide crear una Mesa de Vivienda para consensuar el modelo público que se impulsa en la ciudad

El grupo municipal del PSOE de Elche ha pedido este lunes la creación de una Mesa de la Vivienda para poder consensuar en ella “el futuro y el modelo de la construcción de vivienda pública” en el municipio.

Los socialistas plantean que en ese órgano estén representadas todas las fuerzas políticas, sindicatos, técnicos municipales y colectivos vecinales.

Para el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche, el modelo por el que apuesta el equipo de gobierno para promover la creación de vivienda de promoción pública no es el adecuado.

Ese modelo pasa por la venta en concurso público de terrenos de titularidad pública para que la iniciativa privada acomete la construcción de edificios, revirtiendo al Ayuntamiento el 20 %.

Los socialistas apuestan por el impulso directo desde el Ayuntamiento de la construcción de esas viviendas en parcelas de titularidad pública.

“Nosotros apostamos por un modelo de vivienda asequible y pública permanente construida en los solares municipales, porque toda la vivienda sería propiedad pública y no privada”, ha explicado Héctor Díez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche que ha considerado “necesario que se cree una mesa de debate y se consensuen esas decisiones con el máximo número posible de partidos, sindicatos, colectivos vecinales y no se haga con anuncios en prensa y de forma totalmente unilateral”.

“Entendemos que se trata de cuestiones muy importantes para el futuro de nuestra ciudad y este tipo de decisiones requiere de consensos y que nos informen al resto de grupos políticos, que nos enteramos por la prensa”, ha afirmado Díez.

Junta Gestora del Palmeral

Por otro lado, la Junta Gestora del Palmeral se ha reunido este lunes y ha desbloqueado el proyecto de construcción del edificio de 69 viviendas protegidas y aparcamiento en la calle Abogados de Atocha, junto a la Ciudad de la Justicia.

Se ha aprobado la licencia de edificación de esas viviendas de promoción pública de la Generalitat Valenciana, que pasarán a formar parte del parque público de vivienda, gestionado a través de la Entidad de Vivienda y Suelo (EVha).

Por otro lado, la Junta Gestora del Palmeral ha aprobado el proyecto de urbanización y mejora de la calle Porta de la Morera.