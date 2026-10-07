El PSOE de Elche pide bonificaciones en la tasa de basura para familias monoparentales, víctimas de violencia de género y con personas dependientes

El PSOE de Elche ha anunciado este miércoles que, un año más, va a reclamar al gobierno local la aprobación de cara al próximo año de bonificaciones en la tasa de basura para familias monoparentales, víctimas de violencia de género y con personas con discapacidad o dependientes.

“Es de justicia que estas familias tengan reducciones y no solo aquellas que declaren vulnerabilidad porque el coste del recibo de la basura se ha subido un 100 % alcanzando los 150 euros o más al año”, ha señalado Maciá que ha indicado que “ayuntamientos como Orihuela, gobernado por el PP, aplican estas reducciones, “por lo que es viable su aplicación y así lo hemos estado diciendo desde el año 2024 sin que el alcalde Pablo Ruz escuche; sólo quiere recaudar los 21 millones de euros para poder gastarlos en sus caprichos y obras en el centro”. Patricia Maciá ha pedido además que se apliquen más bonificaciones por reciclaje en la tasa de basura y que se dé una mayor difusión a las mismas: “El espíritu de esta tasa de basura es pagar el coste de la basura, pero incentivar y premiar a la ciudadanía que recicla y esto último no lo ha llegado a entender el gobierno municipal porque las reducciones que ha propuesto son complejas de obtener, es más, ni siquiera han hecho publicidad ni difusión en los medios públicos de las pocas y difíciles reducciones que existen en ordenanza”, ha apuntado la concejala del Grupo Socialista.

Patricia Maciá ha criticado que, en pleno mes de octubre, a las puertas de que se tengan que aprobar las ordenanzas fiscales que estarán vigentes en 2027, desde el gobierno local no se ha informado de ningún aspecto al respecto. Además, en este sentido, la edil socialista ha incidido que en años ya se habían anunciado bajadas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

La concejala del PSOE ha afirmado que “si tienen que llevar modificaciones de ordenanzas fiscales, tienen que llevarlas al pleno del 26 de octubre, lo que significa que deberán aprobarlas en la Junta de Gobierno de la semana que viene y nadie ha dicho nada; ¿qué va a pasar con los impuestos y las tasas?”, ha cuestionado Patricia Maciá.