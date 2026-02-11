El PSOE de Elche pide actuar en la acera del Paseo de la Estación ante el “peligro diario” en la entrada del centro para mayores

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha criticado este miércoles el mal estado en el que se encuentra el conjunto de la acera del Paseo de la Estación, incidiendo en particular en el tramo que está más cerca del Centro Envejecimiento de Activo (antes conocido como Hogar del Pensionista).

Los socialistas han alertado del “peligro diario” en la entrada de ese centro al que acuden personas mayores que en muchos casos tienen movilidad reducida, se desplazan con bastón o con andador: “PP y Vox miran para otro lado; ¿a qué esperan?; ¿a que alguien se rompa la cadera a escasos metros de la puerta del centro?”, ha criticado Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en el consistorio ilicitano.

El Grupo Socialista ha denunciado que en la zona hay “pavimento roto, losas sueltas y huecos donde faltan fragmentos del suelo” lo que provoca un claro “riesgo de caídas”.

“Estamos hablando de la entrada de unas instalaciones a las que acuden ancianos, muchos de ellas con bastón, andador o movilidad reducida. Aquí la gente no pisa con firmeza; en muchos casos arrastra los pies, y con este suelo el riesgo de caída es evidente”, ha señalado Valera que ha pedido una actuación en esa área porque “cada grieta es una trampa” para las personas que a diario acuden al Centro de Envejecimiento Activo: “Los mayores merecen seguridad, accesibilidad y respeto, lo que pasa por gestionar y actuar, no por seguir mirando hacia otro lado”, ha concluido Mariano Valera.