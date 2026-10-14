Para el PSOE de Elche es una legislatura perdida en materia de vivienda pública y sólo se ha construido la que se dejó tramitada en 2023

El PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha defendido este miércoles que la presente legislatura va a ser un mandato “perdido” en materia de vivienda pública en el municipio.

Héctor Díez, portavoz municipal de la formación política, ha calificado de “anuncio fácil” los dos planes ‘Casa Fácil’ promovidos por el equipo de gobierno (PP y Vox).

El concejal socialista ha incidido en que las únicas viviendas de promoción pública que están en marcha son de un proyecto tramitado en la pasada legislatura, con gobierno del PSOE y Compromís per Elx. “Lo único que se verá esta legislatura serán las 76 viviendas en Travalón que dejamos nosotros proyectadas y con el dinero aprobado de fondos europeos y que Pimesa está construyendo, más las cinco viviendas de ‘Casa 47’ del Gobierno de España, que son pocas, pero ahí están, y las 141 viviendas que la Generalitat proyectó en la legislatura anterior y que lleva meses y meses en fase de contratación”, ha dicho Héctor Díez que ha lamentado que, también en materia relacionada con la vivienda, PP y Vox “no han pagado las ayudas a la rehabilitación tan demandadas por los ciudadanos, ni se han puesto en marcha las ayudas al alquiler como tienen otras ciudades a pesar de haberlo solicitado varias veces y se han recortado en 200.000 e las ayudas al IBI”.

Pensiones

Por otro lado, el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes de octubre una Moción en la que plantea un acuerdo para instar el blindaje del sistema público de pensiones del país.

Los socialistas ilicitanos quieren que todos los partidos políticos “defiendan sin fisuras garantizar el carácter público de las pensiones ante los anuncios tanto de Vox como del PP de caminar hacia un sistema mixto y que la ciudadanía haga sacrificios”.

Además, la Moción presentada por el PSOE añade que se debe garantizar siempre la revalorización de las pensiones al IPC: “Queremos el pleno municipal defienda un sistema de pensiones 100% público y que no peligren”, ha señalado Héctor Díez, que ha apuntado también que “con los anuncios que ha hecho Vox donde claramente indican que el sistema de pensiones debe caminar hacia un sistema mixto, donde una parte de ellas se privatice, nosotros decimos que no, porque eso significaría que peligre el poder adquisitivo de nuestros mayores, que en Elche son más de 44.000 ciudadanos”.