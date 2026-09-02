El PSOE de Elche cifra en 2,5 millones de euros el gasto hasta julio del PP y Vox en facturas sin contrato

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este miércoles que el equipo de gobierno (PP y Vox) acumula en los primeros siete meses de este año un gasto de 2,5 millones de euros en facturas sin contrato.

Así lo ha desvelado la concejala socialista Patricia Maciá que ha cifrado en 54 los expedientes (facturas) en ese periodo emitidos por servicios que no tienen contrato previo.

Maciá ha calificado al alcalde de Elche de “derrochador del dinero público”, incidiendo en que “ha triplicado la deuda en tres años y que gasta cada año millones de forma irregular”, tomada esta por el pago de facturas sin que haya contrato de los servicios a los que se refieren.

“Cada año hay más dinero gastado de forma irregular con facturas sin contrato”, ha afirmado Patricia Maciá que ha añadido que “el PP dice que lo está solucionando, pero cada año se gastan millones de euros de forma irregular y cuando estaban en la oposición fueron capaces de llevar al anterior equipo de gobierno a la Fiscalía y hacer una campaña judicial y mediática por estas cuestiones que ahora el propio Pablo Ruz hace”.

Además, la concejala socialista ha recriminado al gobierno local que “haya gastado más de 600.000 euros en decoración de calles y no sean capaces de poner en marcha ayudas al alquiler para jóvenes y trabajadores cuando el precio cada día sube más”.