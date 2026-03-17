El PSOE de Elche atribuye a la “mala gestión” del PP y Vox que el Ayuntamiento no haya accedido a fondos EDIL

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche ha lamentado hoy que la "mala gestión" de fondos europeos realizada por el equipo de gobierno del PP y Vox va a costar al municipio “12 millones de euros más en préstamos” bancarios.

Héctor Díez, portavoz del Grupo Socialista, ha asegurado que la resolución definitiva de los fondos EDIL, publicada el pasado día 16 de enero, apunta que el Ayuntamiento no ha accedido a ayudas que, ha incidido, si han ido a parar a municipios como Torrevieja, València o Castellón.

El portavoz del PSOE ha explicado que hay ejemplos que evidencian la gestión ineficaz del gobierno municipal como son los sobrecostes registrados en proyectos como la remodelación del barrio Porfirio Pascual, que ha cifrado en 4,5 millones de euros; el millón de euros adicional de las obras del pabellón inclusivo; o los 800.000 euros de sobrecostes en la actuación que se va a impulsar en el puente del Bimil·lenari.

El PSOE ha recordado que los 12 millones de euros de ayudas europeas a los que no se ha accedido iban a destinarse a la construcción del centro cultural de Jayton, a la renovación de los mercados de las plazas de Madrid y de Barcelona, en la renaturalización de patios de colegios situados en Carrús, la compra de cuatro buses eléctricos y una zona de recarga, además de en ‘Elche Ciudad Digitalizada.

“Pablo Ruz suspende estrepitosamente en la gestión de fondos europeos” por no haber conseguido ni un solo céntimo”, ha afirmado Héctor Díez, portavoz del grupo municipal del PSOE.

Contestación del PP

Desde el equipo de gobierno, el concejal del PP Claudio Guilabert, ha calificado las declaraciones del portavoz socialista como “un nuevo capítulo de las mentiras del señor Díez” porque “en el año 2017 el Ayuntamiento recibió los fondos europeos para la ejecución de determinados proyectos, como eran el pabellón inclusivo o la fachada este de Carrús y en el año 2023 -cuando el PP y Vox llegan al gobierno local- Elche no tenían ni pabellón inclusivo ni fachada este de Carrús porque el PSOE no hizo nada, teniendo el Ayuntamiento que devolver” dinero.

“Este Ayuntamiento no ha perdido 12 millones de euros porque nunca los ha tenido porque el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido conceder a los ilicitanos ese dinero”, ha concluido Guilabert.